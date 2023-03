Sabato 1 aprile il terzo incontro tematico del PIF24 Fiorano

Il percorso del #PIF24 arriva al suo terzo incontro tematico “Sviluppo della comunità: il valore del volontariato e la sfida della riforma del terzo settore“. Appuntamento sabato 1 aprile nella sala civica di Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano) dalle 10:00 alle 12:00, per parlare di associazionismo e volontariato, ed il nuovo ruolo che assumono nel quadro della riforma del terzo settore.

Saranno presenti:

Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena, copresidente del consiglio Arci nazionale

Alberto Caldana, presidente del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi

Francesca Maletti, consigliere regionale PD Emilia – Romagna

Modererà l’incontro Morena Silingardi, assessore vicesindaco del comune di Fiorano con delega ad associazionismo e partecipazione.

La seconda parte dell’incontro prevede il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno insieme delle proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Circolo PD di Fiorano, a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=clu4VH2ybqA

Che cos’è il PIF24 Fiorano?

È un percorso di formazione politica aperto a tutti, strutturato su più incontri tematici periodici. Allo stesso tempo, è un percorso di costruzione del programma elettorale per Fiorano, in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Perché iniziare nel 2022?

Perché si crede abbia senso e sia molto utile partire per tempo, in una grande iniziativa di coinvolgimento della cittadinanza, per creare percorsi di ascolto e partecipazione. Proprio per questo il percorso del PIF è stato lanciato già a dicembre 2022.

Per tutta la durata del percorso, che si svilupperà nei prossimi mesi fino all’appuntamento elettorale del 2024, ci sarà il Questionario PIF: uno strumento per raccogliere idee, critiche e proposte concrete da parte di tutta la cittadinanza.

Questo link: https://forms.gle/qmF6DMvyToEyBkRn8