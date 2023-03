Innovazione digitale: dati, strategie e proposte per il retail. Secondo appuntamento della sesta edizione di “Il commercio al centro”

Come sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per offrire esperienze d’acquisto sempre più personalizzate e coinvolgenti, raccogliendo dati su clienti e sulle vendite, nonché come introdurre soluzioni digitali per migliorare e semplificare i processi interni del negozio. Questi i temi che verranno trattati nel prossimo appuntamento organizzato da Cat Confesercenti Emilia Romagna, giovedì 30 marzo, dalle 14.30 alle 15.30 (circa) in videoconferenza, con esperti del settore come Paolo Benasciutti, Coordinatore Confesercenti ER – Area E-commerce, Valentina Pontiggia, Direttrice Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail – School of Management Politecnico di Milano e Giovanni Cappellotto, Consulente eCommerce & Web Marketer.

“Sull’innovazione tecnologica legata al cambiamento delle piccole aziende commerciali dei centri storici, come Confesercenti ci abbiamo da sempre creduto, infatti da anni organizziamo con un ottimo riscontro di partecipazione, il convegno “Il commercio al centro” – dichiara Paolo Benasciutti, Coordinatore Confesercenti E.R. – Area E-Commerce. “Quella che sembrava un’idea futuristica è diventata una realtà concreta. Oggi le piccole attività dei centri cittadini possono competere con successo anche con le grandi catene commerciali, grazie all’innovazione tecnologica, l’e-commerce, i social media che stanno aiutando moltissimo le piccole aziende. Molte di esse vengono scoperte attraverso Facebook o Instagram, altre affiancano l’e-Commerce al negozio fisico, altre ancora si trasformano attraverso la consegna a domicilio dei prodotti. Si tratta di una vera rivoluzione commerciale che ci deve vedere protagonisti. Chi resta isolato o non entra in queste logiche del mercato potrà avere difficoltà. Ormai il consumatore dimostra grandissima sensibilità verso l’innovazione tecnologica e per questo ci dobbiamo formare ed attrezzare. Confesercenti è un partner serio delle piccole aziende e per questo aspettiamo i commercianti all’incontro del 30 marzo”.

L’iniziativa fa parte del programma di lavoro del Digital Innovation Hub Confesercenti Emilia Romagna (la rete degli sportelli a supporto dell’innovazione nelle piccole e medie imprese del commercio) ed è promossa e realizzata dal CAT Confesercenti Emilia Romagna.

Per informazioni: redazione@catconfesercenti.it

Incontro gratuito e in videoconferenza: Qui il Link per iscriversi