Il Sindaco di Carpi ringrazia per la riuscita della Coppi Bartali

«A nome mio personale e della Giunta, ringrazio di cuore tutte le persone che, a vario titolo, hanno consentito sabato 25 marzo l’impeccabile svolgimento della tappa finale della “Coppi Bartali”, dimostrando ancora una volta efficienza e capacità: penso in particolare agli agenti della Polizia Locale e ai volontari che li hanno affiancati, ma in generale a tutti coloro che hanno collaborato alla piena riuscita della gara ciclistica. Una nuova occasione di grande visibilità per Carpi, ma anche una nuova occasione per cui essere orgogliosi della nostra gente, in un’altra memorabile giornata di sport e di festa».

Alberto Bellelli,

Sindaco di Carpi