Al teatro Duse ‘Il Mago di Oz’ tra musical e nuovo circo

Ancora fiaba e sogno in scena al Teatro Duse di Bologna dove domani, martedì 28 marzo alle ore 21, arriva sul palco ‘Il Mago di Oz’, mirabolante family show ispirato all’omonima favola, tratta dal libro di L. Frank Baum. Lo spettacolo, che propone la storia di Dorothy in un’originalissima dimensione che fonde musical e nuovo circo, vede impegnato un cast di 25 artisti tra cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale, vincitori di diversi presi internazionali che spaziano dall’Award of International Circus Festival di Monte-Carlo al Got Talent.

Sulle musiche originali scritte e dirette dal giovane compositore Andrei Zubets, la messa in scena di questo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, è esaltata animazioni digitali, coloratissime grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della compagnia Romanov Arena.

Biglietti da 23 a 39 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket