Pusher arrestato dalla Polizia di Stato a Modena in viale Crispi

Nel pomeriggio di ieri e fino a sera, la Polizia di Stato ha svolto controlli in città finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

L’attività è stata coordinata dall’U.P.G.S.P. con la collaborazione di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale”, di un equipaggio della Polizia Locale e di una unità cinofila antidroga del reparto Cinofili della Polizia di Stato di Bologna.

Il dispositivo ha proceduto al controllo del Parco XXII Aprile, viale Gramsci, via Crispi, via Attiraglio, Via Canaletto Sud, via delle Suore e al Parco Novi Sad.

All’interno del parco XXII Aprile, con l’ausilio dell’unità cinofila, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e Marijuana. All’interno del Parco Novi Sad il cane antidroga ha fiutato ulteriore sostanza stupefacente permettendo il sequestro di quasi 90 grammi di hashish.

Nel contempo, gli agenti della sezione narcotici della squadra Mobile impegnata nel dispositivo per servizi specifici in viale Crispi ha tratto in arresto un cittadino straniero di anni 40 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo intercettato e seguito da via Emilia Est è stato poi bloccato sotto i portici della zona stazione ferroviaria dove lo stesso era dedito effettuare l’attività di spaccio. Sottoposto a perquisizione personale il 40enne è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana per un peso totale di 177 grammi.

Sono state 52 le persone identificate, di cui 25 straniere.