Centro di smistamento Amazon di Spilamberto: creati 250 posti di lavoro a tempo indeterminato da ottobre 2021

Amazon ha annunciato di aver raggiunto e superato gli obiettivi occupazionali del centro di smistamento di Spilamberto con oltre un anno d’anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Sono stati creati, infatti, circa 250 posti di lavoro a tempo indeterminato, +25% rispetto ai posti di lavoro annunciati all’apertura, avvenuta a ottobre 2021.

L’azienda ha dato l’annuncio nel corso di una visita dello stabilimento tenutasi questo pomeriggio a cui hanno presenziato il Responsabile del centro, Alfredo Perna, il sindaco Umberto Costantini, altri rappresentanti istituzionali e i media locali.

“A un anno e mezzo dall’apertura, siamo orgogliosi di annunciare di aver non solo raggiunto, ma superato le previsioni occupazionali annunciate. Continueremo ad investire in questo territorio e ad individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità” ha dichiarato il Responsabile del centro di smistamento Amazon di Spilamberto, Alfredo Perna. “Al contempo siamo impegnati nel migliorare costantemente la sicurezza all’interno dei nostri centri attraverso l’introduzione di tecnologie all’avanguardia che supportano i nostri dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane. Sono orgoglioso di gestire un centro tecnologicamente così avanzato che costituisce un eccellenza per tutto il network logistico europeo di Amazon”.

“Faccio un plauso all’azienda, l’inclusione di lavoratori sordi all’interno dello stabilimento descrive questo come un sito industriale in cui la sicurezza sul lavoro non viene solo predicata, ma anche messa in pratica. Senza questa attenzione non sarebbe possibile fare una scelta del genere in un sito produttivo di questo tipo. Non è scontato” ha commentato Umberto Costantini, Sindaco di Spilamberto.

Il centro di smistamento di Spilamberto integra le tecnologie più avanzate e moderne a livello europeo per questo tipo di magazzino, che consentono di migliorare la sicurezza sul lavoro e il benessere dei dipendenti. Negli ultimi tre anni Amazon ha investito più di 400 milioni di euro in ricerca e sviluppo nel campo dell’automazione e nell’implementazione di nuove tecnologie nei suoi centri per supportare i dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.

Tra le innovazioni presenti nel centro di smistamento di Spilamberto è stato implementato il progetto Xanthus, la riprogettazione delle unità robotiche utilizzate da Amazon per la movimentazione della merce. Questo modello fa della versatilità il proprio punto di forza: è in grado di svolgere diverse applicazioni e usi, come la movimentazione dei contenitori che trasportano i prodotti all’interno di tutti i siti con tecnologia robotica e lo smistamento della merce. Nel sito di Spilamberto si occupa nello specifico dello smistamento dei singoli pacchi. I robot si muovono in maniera completamente autonoma all’interno di un’area designata, grazie all’utilizzo di codici QR posizionati sul pavimento; un software dedicato, sviluppato da AWS, ottimizza il percorso di ogni unità, in modo da facilitare le operazioni degli operatori e facendo sì che i clienti ricevano i prodotti nei tempi stabiliti. Tra le tecnologie presenti vi sono anche bracci robotici dedicati alla movimentazione pacchi, in supporto agli operatori del centro.

La costante introduzione di nuove tecnologie consente ad Amazon di continuare a creare ulteriori opportunità professionali, come nel caso del programma di apprendistato in RME (Reliability, Maintenance, and Engineering), lanciato nel 2020 per riqualificare le persone in campi altamente richiesti come la robotica e il software engineering.

L’impegno di Amazon nei confronti dell’inclusività

L’azienda ha condiviso nel corso dell’incontro odierno anche alcuni dettagli in merito alle politiche di diversità, equità e inclusione presenti sul posto di lavoro, specificando come queste siano attuali anche nel centro di smistamento di Spilamberto. Qui, ad esempio, sono rappresentate 22 diverse nazionalità. Un altro dato emerso, riguarda le provincie di provenienza dei dipendenti assunti a tempo indeterminato: circa il 58%, infatti, vive nella provincia di Modena e circa il 70% vive tra le province di Modena e Bologna.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la parità di genere: in Amazon, le donne rappresentano il 53% dei dipendenti presso gli uffici corporate a Milano, Torino, Roma e del customer service di Cagliari. All’interno della rete logistica di Amazon sono il 35%, una percentuale superiore rispetto alla media nazionale del settore del trasporto e magazzinaggio, pari al 21,8% secondo gli ultimi dati Istat. A Spilamberto, la percentuale aumenta ulteriormente: le donne occupano infatti il 42% dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

Amazon ha infine presentato un’iniziativa all’insegna dell’inclusione. Il centro di Spilamberto ha infatti aderito al programma per l’inserimento lavorativo di persone Sorde all’interno dei centri logistici Amazon. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi Onlus, conta già l’inserimento di 80 persone in tutta Italia, 5 delle quali proprio nel centro di smistamento di Spilamberto.

Investimenti in Italia

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre €12,6 miliardi creando più di 17.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 3.000 solo nel 2022, in circa 60 siti in tutto il Paese. Oltre ai nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato che l’azienda continua a creare, Amazon supporta imprenditori e chiunque intenda avviare un’attività in proprio, digitalizzare un’attività già esistente, oppure espandere il proprio business attraverso vari programmi: utilizzando il marketplace per la vendita o affidandosi alla rete di distribuzione di Amazon per lo stoccaggio e la consegna dei prodotti con FBA (Fulfillment by Amazon). Le imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon.it hanno creato 60.000 posti di lavoro e nel 2021 hanno registrato circa € 800 milioni in di vendite all’estero.

