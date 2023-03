Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera intorno alle 22:00 in un incidente stradale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, che ha coinvolto un’autovettura ed un camion sulla strada statale 5 “via Savena Superiore” a Minerbio. Al Maggiore di Bologna sono finiti tre giovani: una ragazza di 16 anni e due maschi di 19 e 23, oltre ad un uomo di 51. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con quattro ambulanze e l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e i carabinieri.