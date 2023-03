Nuoto, Campionato regionale di categoria vasca corta

Riccione – Con il secondo weekend di gare, sono conclusi i CRCVC svolti allo Stadio del nuoto. I campionati regionali di nuoto in vasca corta premiano i il movimento natatorio modenese con altri 25 podi e ben 11 titoli.

Nella classifica finale di società la modenese meglio piazzata risulta essere il Team Nuoto Modena che si piazza 14^ e porta complessivamente a 6 i titoli centrati con la doppietta di Mattia Cantelmo (foto) nei 100 stile libero e 100 farfalla senior, Valentina Pezzoli che si conferma anche nei 200 rana ragazzi e i 100 stile libero senior di Martina Mecugni che poi è argento nei 100 misti.

In 17^ posizione troviamo Maranello Nuoto che conferma vincenti i mezzofondisti Nicole Carzacchi e Riccardo Bartolacelli, in queste sessioni impegnati nei 1500 stile libero. Per i gialli si registra anche l’unico oro in staffetta con le Ragazze della 4×100 mista composta da Nicole Carzacchi, Francesca Ingrami, Giorgia Biondi, Sofia Ingrami. Completano il medagliere anche l’argento di Laura Medici nei 50 rana junior, i bronzi di Gaia Pacilio nei 400 stile libero senior, Arianna Blasi nei 200 farfalla e ancora Bartolacelli nei 400 stilelibero.

Per gli Amici del nuoto Vvff Modena che si classificano in 23^ posizione il podio premia solo Alessandro di Domenico bronzo nei 200 rana Ragazzi.

La 25^ posizione è del Circolo Sportivo GdF Modena che gira attorno a Ines Djebali, la quale completa con i successi nei 50 e 200 rana junior il tris di titoli regionali.

Segue in 26^ Sweet Team che non riesce a salire sul gradino più alto di un podio che Elettra Calanca lo frequenta con continuità. E’ argento nei 100-200 farfalla, nei 400 stile libero e bronzo nei 100 stile libero junior.

Si rivede Chiara Fontana. La formiginese dell’Azzurra 91 di Bologna scalda i motori in vista dei prossimi impegni vince i 200 farfalla senior, mentre Giorgia Guerra, vignolese in forza alla De Akker BO che proprio la settimana scorsa si è laureata in scienze biologiche, si è fregiata anche dell’argento nei 200 rana.

La formazione che precede tutte le nostre e chiude in 5^ posizione è NS Emilia. Sodalizio regionale che unisce le piscine con lo stesso gestore, vede le forze fornite dalla vasca di Formigine contribuire anche questa settimana con l’oro di Carlo Alberto Baraldi, centrato nei 50 dorso junior, l’argento di Denis Fagnini a rana, e i bronzo di Alessia Tamburini e Elly Selma Claesson nel mezzofondo stile libero.

Prossimo appuntamento i Criteria tricolori in programma sempre a Riccione a partire dal 31 marzo.