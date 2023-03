Formigine: finiscono i lavori di Hera in via Vittorio Veneto

All’inizio della prossima settimana Hera concluderà gli interventi sui sottoservizi del cantiere di via Vittorio Veneto, completando così il primo stralcio del rifacimento delle reti gas e acqua nella zona.

In particolare, questa parte di lavori terminerà nei giorni 27, 28 e 29 marzo, per poi proseguire oltre via Giardini – attraversata grazie ad una trivellazione orizzontale che non richiede scavi – fino a via Nazario Sauro, per poi continuare su via Valdrighi e infine terminare su via Monsignor Cavazzuti.

Per consentire la conclusione del primo stralcio e l’avvio del secondo, tra lunedì 27 e mercoledì 29 sarà necessario prevedere la chiusura al traffico l’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Marconi, precludendo così l’accesso dei mezzi di trasporto a p.zza Repubblica.

Alla fine di questa fase dei lavori l’incrocio verrà liberato e il cantiere di via Vittorio Veneto verrà consegnato all’Amministrazione Comunale, che darà inizio al proprio intervento, nell’ambito del quale è prevista la riqualificazione della pavimentazione e degli arredi urbani.

Per quanto attiene al Gruppo Hera, il primo stralcio dei lavori ha richiesto un investimento complessivo di circa 80.000 euro, mentre il secondo stralcio, in partenza la prossima settimana, ne richiederà altri 120.000, prolungandosi per ulteriori 90 giorni.

Il Gruppo Hera lavora ogni giorno per soddisfare i cittadini e garantire la continuità del Servizio Idrico, all’insegna di elevati standard qualitativi e della massima sicurezza. La multiutility, che gestisce il Servizio Idrico Integrato in parte delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche, è impegnata in prima linea per favorire un risparmio e un riuso efficiente dell’acqua, nel rispetto degli equilibri naturali e dei valori dell’economia circolare.