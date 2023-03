Torna a Sassuolo, con la quarta edizione, la “Camminata delle Canalette”

Le Canalette ASD, in collaborazione con Circolo Sant’Agostino e Podistica Sassolese, organizza sabato 1 aprile la quarta edizione della “Camminata delle Canalette”- Memorial Giuliano Lamazzi a passo libero, anche a passo veloce (FeetWalking)

Il ritrovo è fissato per le ore 14,30 al parco Vistarino entrata via Giacobazzi – viale Marini con partenza prevista alle ore 15.

Il percorso si snoderà attraverso i parchi, il centro storico e la ciclabile del Secchia, per tre lunghezze: percorso lungo Km. 10.00; percorso medio Km. 7.500; percorso corto Km. 2.700.

A tutti i partecipanti premio al ritorno della manifestazione e punto di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.

Non serve l’iscrizione, offerta libera; in caso di pioggia la manifestazione non verrà recuperata.