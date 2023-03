Nessun debito oggi in essere di Silk Sport Company Car nei confronti di STU Reggiane Spa

Si apprende da testate giornalistiche locali che consiglieri comunali hanno fatto rilevare che la società Silk Sport Company Car avrebbe un debito nei confronti di STU Reggiane Spa per circa 45.000,00 euro.

Al fine di specificare ulteriormente quanto già comunicato in via ufficiale ai consiglieri, si precisa che il debito maturato da Silk Sport Company Car è stato da questa pagato attraverso il trasferimento di attrezzature tecnologiche e arredi in proprietà di Silk Sport Company Car presenti all’interno delle unità immobiliari locate.

L’importo del credito di STU Reggiane Spa non ha subito alcuna decurtazione, essendosi stipulato atto di transazione esclusivamente in relazione alla accettazione delle modalità di pagamento. Le attrezzature tecnologiche e gli arredi sono stati acquisiti da STU Reggiane Spa al valore di cespite inserito nel bilancio della stessa Silk Sport Company Car, per garantire la correttezza dell’operazione sia dal punto di vista fiscale che amministrativo.

La corrispondenza tra i valori non è frutto del caso, essendosi individuati, all’interno di un più ampio insieme, i beni di interesse di STU Reggiane Spa che potessero essere trasferiti senza necessità di conguagli. Il trasferimento di proprietà si è perfezionato con la stipula dell’atto transattivo e i beni sono nel possesso di STU Reggiane Spa.

Ne consegue che attualmente Silk Sport Company Car non ha debiti nei confronti di STU Reggiane Spa.