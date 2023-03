Lapam Confartigianato, giovedì 23 marzo terzo webinar de “I giovedì della digitalizzazione”

Terzo appuntamento per il ciclo di webinar “I giovedì della digitalizzazione”, un’iniziativa promossa e ideata da Lapam Confartigianato per approfondire gli aspetti della digitalizzazione e a come la tecnologia digitale possa aiutare le imprese a migliorare produttività e sicurezza online.

Giovedì 23 marzo, a partire dalle ore 15, si terrà il webinar che per questo appuntamento sarà dedicato agli strumenti offerti dalla suite di lavoro Google. Assieme ai nostri esperti, cercheremo di approfondire come utilizzare bene gmail, calendar e drive per rendere più semplice ed efficiente il lavoro. Il webinar ha l’obiettivo di far conoscere come gestire e manutenere il tuo indirizzo email aziendale oltre alla suite Gmail (Documenti, Drive, Calendar e tanto altro) per garantire alla tua impresa una sempre più efficace organizzazione del lavoro.

L’evento online è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.