Bologna: trova un portafogli e lo consegna alla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, un signore dopo aver smarrito in via dell’Indipendenza il suo portafogli si recava in Questura per denunciarne lo smarrimento e scopriva che lo stesso si trovava negli uffici di Polizia. Il senso civico di un cittadino, che lo ha ritrovato e consegnato agli agenti, ha consentito questa sorpresa inaspettata.

Di seguito il messaggio del signore al Questore: “Devo solo ringraziare la Questura, la Polizia e una persona benemerita. Ieri ho perso il portafogli in via Indipendenza. Alcune ore dopo sono andato all’Ufficio denunce e, alla richiesta, hanno fatto un controllo. Un cittadino lo ha trovato, ha fermato una volante, gli agenti lo hanno portato in Questura. C’era tutto dentro, soldi compresi. Vorrei far sapere al personale della Polizia di Stato la mia gratitudine”.