Rapina la commessa di un negozio poi torna nell’esercizio: arrestato a Reggio Emilia

Ieri mattina, gli operatori delle Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento del centro commerciale “I Petali”, dove un’addetta alle vendite aveva tentato di fermare un soggetto che voleva dileguarsi occultando all’interno di una busta degli indumenti non pagati. Spintonando la commessa, l’uomo era riuscito a fuggire, facendo perdere le tracce.

Non pago, nel pomeriggio l’uomo è tornato presso il negozio dove, sebbene avesse parzialmente cambiato il vestiario, è stato immediatamente riconosciuto dalla commessa. La donna ha contattato nuovamente il 113. Una pattuglia delle Volanti è arrivata immediatamente sul posto, fermando e identificando il presunto reo.

Al termine dei necessari accertamenti, l’uomo, un 38enne con precedenti per reati predatori, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina impropria.