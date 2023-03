Polinago, l’Ausl e il Comune incontrano i cittadini per fare il punto sull’offerta sanitaria territoriale

E’ in programma mercoledì 22 marzo a Polinago un incontro pubblico per fare il punto sull’offerta sanitaria a disposizione dei cittadini sul territorio. L’appuntamento, intitolato ‘I nuovi servizi sanitari per il benessere della comunità’, organizzato dal Comune di Polinago e dall’Azienda USL di Modena, si terrà, alle ore 20.30, presso la palestra dell’Istituto scolastico in via Perini.

In particolare, l’incontro approfondirà l’organizzazione dell’assistenza primaria sul territorio, dando spazio ai professionisti sanitari e raccontando l’esperienza degli infermieri di comunità. Inoltre, interverranno le associazioni di volontariato attive nell’area di Polinago. Saranno presenti il sindaco di Polinago, Gian Domenico Tomei; il neo Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti; il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie, Anna Franzelli; la Dirigente delle Professioni sanitarie di Pavullo, Daniela Altariva; la Coordinatrice Assistenza Domiciliare, Infermieristica di comunità e Cure palliative di Pavullo, Barbara Fogliani; l’infermiere di comunità Nicolò Bonacorsi; il Presidente e il Direttore sanitario Avap di Polinago, Giuseppe Cassanelli e Giovanni Franchini.