Al Duse di Bologna Enzo Decaro in ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo

Il grande teatro napoletano torna dal 24 al 26 marzo (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna con Enzo Decaro protagonista della commedia ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo per la regia di Leo Muscato che, proprio con questo testo, a poco più di vent’anni, debuttò nella compagnia di Luigi De Filippo.

Pur rispettando i canoni della tradizione partenopea, Muscato imprime un sapore più contemporaneo a quella che lui stesso definisce una “tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri che sono versioni moderne delle maschere della Commedia dell’Arte”. Non a caso, sottolinea Muscato nelle sue note di regia “il protagonista assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molière che Luigi De Filippo amava molto.”

Al centro della storia c’è l’avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è un inferno perché vede segni funesti ovunque e teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Chi gli sta accanto è sull’orlo di una crisi di nervi a causa delle sue assurde manie ossessive che oltrepassano la soglia del ridicolo quando Savastano licenzia un suo dipendente solo perché è convinto che porti sfortuna. L’uomo, però minaccia di denunciarlo per calunnia e trascinarlo in tribunale.

