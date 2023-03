Sporting: tutti i vincitori del Torneo di tennis Junior Next Gen

Si è conclusa domenica, in tutta Italia, la prima tappa del circuito Junior Next Gen e lo Sporting Club Sassuolo ha avuto l’onore di ospitare il torneo di tennis per la macroarea nord – est.

Al via 417 atleti provenienti da tutta Italia e il livello espresso da questi ragazzi è stato altissimo.

I numeri sono da record: 6 categorie divise in tabellone di qualificazione e main draw dall’under 10 all’under 14 maschile e femminile, 10 giorni, 8 campi, 404 match disputati tra terra rossa, play it e bolltex.

Il Direttore dello Sporting, il Dottor Andrea Sarti, si è complimentato con tutto lo Staff dei maestri per la superlativa organizzazione, apprezzata dai tutti i tecnici della Federazione, dai giocatori e dalle loro famiglie accolte a Sassuolo.

Conquista il primo posto nell’under 10 femminile Carlotta Arginelli del Club La Meridiana su Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena con il punteggio di 6/0 7/5; nella stessa categoria maschile ha la meglio con un netto 6/2 6/0 Eros Longhena di Andora su Nicolò Magnani, under 9 di Alessandria.

Nell’under 12 successo di Axel Cremonini, giocatore dello Sporting Club Sassuolo, su Diego Tarlazzi del CT Faenza, mentre nelle bimbe prima classificata Sara Sitar del CS Plebiscito Padova su Aliz Mrva Kovacs.

Sale sul gradino più alto Mattia Pescosolido, figlio d’arte e tesserato per lo Sporting Milano 3, che in finale ha sconfitto Edoardo Gallo al terzo set e per finire nell’under 14 femminile ha la meglio Melissa Rossi del Taggese Tennis Club su Anna Manfrin, che, dopo aver vinto il primo set, è stata costretta a ritirarsi sul punteggio di 3/1.

Alessio Bazzani, Direttore del torneo di Sassuolo, commenta così i risultati dei suoi agonisti: “Giocare sui campi di casa è motivo di orgoglio anche se può creare nei ragazzi più aspettative e più pressione; dunque siamo molto soddisfatti del risultato del nostro Axel Cremonini che ha saputo rispettare il pronostico da testa di serie n°1 del tabellone principale under 12 conquistando proprio a Sassuolo il primo titolo annuale.

Ottimo torneo per Mattia Ballarini nell’under 10 che è arrivato terzo classificato consolidando i miglioramenti in campo; bene Alberto Nicolini che ha raggiunto gli ottavi nell’under 14 e Matteo Grotti giunto fino ai quarti. Per Pasqua è prevista la seconda tappa a Verona e speriamo possano confermare nuovamente i buoni risultati raggiunti!”.