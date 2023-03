Proseguono i controlli straordinari antidroga dei Carabinieri della provincia di Modena.

Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri delle Compagnie distaccate del Comando Provinciale di Modena hanno effettuato alcuni servizi straordinari mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani.

I controlli sono stati concentrati nelle zone pubbliche e nelle aree verdi di alcuni comuni dell’Unione del Distretto Ceramico e delle Terre dei Castelli, dal tardo pomeriggio del sabato, per tutto l’arco della nottata, anche della domenica.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, poco dopo la mezzanotte, hanno ispezionato alcune aree pubbliche sensibili del centro abitato, sorprendendo un21enne in possesso di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso del servizio pomeridiano, hanno controllato i parchi pubblici e le aree verdi del comune, sorprendendo due giovani in possesso di hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le persone identificate sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Alle due della notte, i militari hanno fermato e controllato un’autovettura in transito nell’abitato di Maranello, procedendo alla denuncia alla Procura della Repubblica di Modena del conducente, trentenne, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi alle analisi. La patente di guida gli è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.