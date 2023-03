Droga e alcol sulle strade: controlli serrati dei carabinieri reggiani nel fine settimana

Due conducenti coinvolte in un incidente stradale, al termine degli accertamenti sono risultate positive all’alcol test. A loro i carabinieri hanno ritirato la patente di guida, procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Altri tre conducenti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel fine settimana.

In particolare i carabinieri di Reggio Emilia hanno ritirato la patente e proceduto al deferimento alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza di due donne, una 38enne ed una 21enne, di Reggio Emilia. Altri tre conducenti (un 22enne di Reggio Emilia, un 21enne di Casalgrande, un 34enne di Scandiano) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (circa 5 grammi di marjuana, 1 grammo di hascisc). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i conducenti verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.