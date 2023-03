Cordoglio per la scomparsa di Francesco Ripa di Meana

La direzione generale dell’Azienda Usl di Bologna esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, per la scomparsa di Francesco Ripa di Meana, protagonista delle politiche sanitarie bolognesi tra il 2008 e il 2016.

Nato a Roma nel 1951, Ripa di Meana è stato direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al febbraio del 2015, quando ha assunto la direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Nel corso della sua lunga esperienza in città, Ripa di Meana ha contribuito a definire le strategie sanitarie per l’area metropolitana, a garanzia dello sviluppo e della sostenibilità del sistema sanitario bolognese, partecipando allo sviluppo dell’Area Vasta Emilia Centro.

A Bologna, Ripa di Meana portò i frutti non solo delle precedenti esperienze come direttore generale, a Viterbo prima e a Piacenza poi, ma anche una visione solidaristica del servizio sanitario pubblico maturata all’estero, in aree disagiate come le zone di guerra del Mozambico e in Brasile.

******

“Francesco Ripa di Meana è stato un apprezzato medico e manager della sanità emiliano-romagnola, un professionista dal curriculum prestigioso e di grande umanità. Diretto protagonista di quel rinnovamento della nostra sanità pubblica che ha premiato le competenze per garantire un servizio sanitario regionale sempre più attento ai bisogni dei cittadini”.

E’ quanto afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, dopo la notizia della scomparsa di Francesco Ripa di Meana.

“Erano noti a tutti- prosegue il presidente- l’impegno, la passione e la dedizione che metteva in ogni incarico ricoperto, anche nella nostra regione. A nome mio personale, della Giunta regionale e dell’intera comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Ripa di Meana è stato direttore generale di diverse Aziende sanitarie e ospedaliere del Paese e, in particolare, in Emilia-Romagna ha guidato l’Azienda Usl di Piacenza (2002-2008), l’Azienda Usl di Bologna (2008-2015), l’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (2015-2016).

******

“Esprimiamo alla famiglia di Francesco Ripa di Meana e a tutte le persone che gli sono state a fianco in questi anni, il profondo cordoglio nostro e dell’Amministrazione comunale. Ripa di Meana è stato per 20 anni protagonista della sanità emiliano-romagnola prima e bolognese poi, alla guida dell’Azienda Usl di Bologna tra il 2008 e il 2015 e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna tra il 2015 e il 2016. Una figura di primo piano per tutta la sanità italiana, un professionista che ha ‘allevato’ intere generazioni di manager sanitari che oggi ricoprono incarichi di vertice in tutto il Paese.

Pur in fasi complesse per la Sanità, ha contribuito in maniera significativa all’innovazione dell’offerta sanitaria sul nostro territorio e all’innovazione dei servizi. Per questo Bologna metropolitana non lo dimenticherà”.

Così il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Salute Luca Rizzo Nervo.