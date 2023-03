Camminata ecologica sabato a San Felice sul Panaro

Sabato 25 marzo a San Felice sul Panaro, con partenza alle 14 da piazza della Rocca, si svolgerà “Tiramisu con Crescere Insieme”, camminata ecologica per le vie e i parchi del paese con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e raccogliere rifiuti abbandonati nel territorio. Consigliati abbigliamento adeguato e guanti non in lattice. Organizza l’associazione “Crescere Insieme”, con il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro e la collaborazione di Aimag, Tiramisu e Pro Loco. Per informazioni: info@crescereinsiemesfsp.it