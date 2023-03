Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 19 marzo 2023

Cielo coperto in Appennino, molto nuvoloso o nuvoloso sul resto del territorio. Dalla mattina sono previste piogge sui rilievi, che nel corso della giornata tenderanno ad interessare in maniera irregolare le zone di pianura centro-occidentale. Sui rilievi potranno verificarsi locali rovesci temporaleschi. Fenomeni in attenuazione nel corso della serata.

Temperature in aumento nei valori minimi, comprese fra 4 e 8 gradi; pressoché stazionarie nei valori massimi compresi fra 13 e 16 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento.

(Arpae)