PAS Croce Blu Sassuolo chiede una firma per una nuova sede

I soccorritori volontari che la popolano ogni giorno sulle ambulanze in maniera gratuita hanno bisogno che la città li sostenga per sensibilizzare l’opinione e l’amministrazione pubblica sulla urgente necessità di una nuova sede per la Pubblica Assistenza Sassuolo – Croce Blu.

“Raccoglieremo nelle prossime settimane le firme fra la popolazione per sensibilizzare le istituzioni sulla ricerca di una nuova sede per l’associazione.

La nostra sede di via Ancora 205 infatti è stata recentemente venduta all’asta. Crediamo che sia un patrimonio di competenze e solidarietà che la città non dovrebbe perdere.

Per questo vogliamo sensibilizzare l’amministrazione e l’opinione pubblica sulla ricerca di una soluzione”.

Ecco date e luoghi della raccolta firme:

in via Battisti, nei martedì e venerdì di mercato, a partire dal 21marzo, dalle 9 alle 13

in piazza Garibaldi, a partire dal 25 marzo, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13

Firma online: https://chng.it/GgxmkRcBwf