Modena: task force controlli amministrativi in viale Gramsci

Nel pomeriggio di ieri, è stato effettuato, in viale Gramsci, un intervento di controllo straordinario del territorio in modalità integrata, mirato principalmente ai pubblici esercizi.

L’attività è stata preceduta da un Tavolo Tecnico negli Uffici di via Palatucci, coordinato dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, a cui hanno partecipato i referenti della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della AUSL e dell’Ispettorato del lavoro, nel corso del quale sono stati condivisi gli obiettivi e pianificato il servizio, alla luce delle criticità rilevate e del feed back registrato dai residenti.

All’attività ha concorso anche il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che ha operato al fianco della Squadra Amministrativa della Questura e del personale della Guardia di Finanza.

Nei controlli amministrativi ai pubblici esercizi, è stato importante il contributo specialistico oltre che del Comando della Polizia Locale, dei Funzionari dell’Ispettorato del Lavoro per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro in essere ed il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dell’ASL – Dipartimento Sanità Pubblica, per i profili di igiene, corretta tracciatura e conservazione degli alimenti.

Nel complesso, il dispositivo congiunto ha controllato 3 esercizi pubblici, ubicati in viale Gramsci, di cui uno sanzionato dalla Guardia di Finanza per mancata emissione di scontrino fiscale, un altro sanzionato dall’Ispettorato del Lavoro per presenza di un dipendente non regolare, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza. Nei confronti di quest’ultimo è stato avviato l’iter amministrativo che prevede la sospensione della attività qualora non intervenga la regolarizzazione ed il pagamento della contravvenzione pari a 2500 euro. Per il terzo esercizio è stata emessa prescrizione dall’AUSL per la presenza di crepe nella pavimentazione del locale e l’inefficienza delle trappole monitoraggio infestanti.

Sanzionato per un importo di 2500 euro, infine, un ambulante, fermato mentre transitava lungo viale Gramsci, per dipendente non regolare. Nei suoi confronti elevate anche 4 contravvenzioni al codice della Strada per un totale di 500 euro con contestuale ritiro della carta di circolazione.

Gli agenti operanti, anche nell’ambito dei servizi a medio raggio che sono stati estesi fino al Parco XXII Aprile e al complesso RNord in strada Attiraglio, hanno controllato complessivamente 88 persone, di cui 40 straniere, anche attraverso posti di controllo ad hoc. Elevate ulteriori due contravvenzioni al Codice della Strada, una per mancata revisione del veicolo, con contestuale ritiro della carta di circolazione, e un’altra per mancata copertura assicurativa con contestale sequestro del mezzo.