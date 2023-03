Inaugurata la Centenaria Fiera di San Giuseppe 2023

E’ stata inaugurata, poche ore fa, la Centenaria Mostra Agricola Commerciale Industriale e Artigianale, cuore pulsante della Fiera di San Giuseppe, appuntamento di inizio primavera che Scandiano vive da oltre 500 anni.

Il tradizionale nastro è stato tagliato dal sindaco Matteo Nasciuti e da un bambino. Presenti anche il presidente della provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, il capo della segreteria politica di Bonaccini Giammaria Manghi, l’onorevole Andrea Rossi, la consigliera regionale Stefania Bondavalli e molti sindaci.

Il tradizionale corteo , dal municipio al piazzale del Centro Fiere, è stato anticipato dalla banda città di Scandiano, che ha eseguito alcuni pezzi con la consueta maestria. Presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine locali e del volontariato, a cui è andato il ringraziamento delle autorità presenti per il grande impegno al servizio della collettività.

Durante i loro interventi, previsti prima del taglio del nastro, il sindaco Nasciuti, il presidente Zanni e l’assessore Mammi hanno ricordato i tre anni di pandemia e le tante vittime – di cui proprio oggi ricorre la giornata nazionale a ricordo – e la necessità di ritrovare spazi e momenti per ricostruire legami tra cittadini e socialità diffusa. Momenti come la fiera, appunto.

La fiera ha aperto ufficialmente i battenti con il tradizionale giro delle autorità tra gli stand interni e esterni, con il sindaco che si è soffermato a salutare gli storici espositori. Un giro concluso con un benaugurante brindisi.

Tra le curiosità, anche uno stando completamente rosa dedicato alla partenza della decima tappa del Giro d’Italia da Scandiano il prossimo 16 maggio.

Nel padiglione piccolo, riconfigurato come sala conferenze, alcune classi dell’Istituto Agrario Zanelli di Reggio sono state protagoniste del primo appuntamento dedicato al mondo agricolo dal titolo “Nuove generazioni di eccellenze” con anche Andrea Bertolani, Presidente della Compagnia della Spergola, Giorgio Catellani del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Francesco Cattini, Presidente della Confraternita dell’aceto balsamico.

Nel pomeriggio, sempre nella sala conferenza, sguardo al futuro con l’evento coordinato da Confcommercio dal titolo “Ciao GPT” e dedicato all’intelligenza artificiale.

Domenica 19 marzo appuntamento con i Grasol ed Pratsol, la manifestazione organizzata dagli Amici dell’Aia e dedicata ai ciccioli che avrà luogo in Piazza Boiardo davanti alla Rocca per tutto il giorno con stand gastronomico e molte sorprese, tra cui la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Scandiano. Nel pomeriggio nei padiglioni della fiera invece spazio al secondo Palio dei Panetti Scandianesi alla castagna a cura di Azienda Agr. Agriappennino, con ospite alle ore 15.30 la Dott.ssa Laura Magnani, medico nutrizionista. Alle ore 16.00 l’assaggio a cura di una giuria locale, proclamazione e premiazione del miglior panetto.

Oltre al luna park, fino al 27 marzo in via Libera, la fiera vera e propria si svolgerà nei due weekend, in particolare domenica 19 e 25-26 marzo con le bancarelle per le vie della città e tanti eventi collaterali ad animare il centro storico. La Centenaria nei padiglioni del Centro Fiere rimarranno invece aperti i due sabati dalle 10 alle 20, le due domeniche dalle 9 alle 20 e i due lunedì 20 e 27 marzo dalle 9 alle 13.