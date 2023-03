Terrore ieri sera a Reggio Emilia: uomo accoltellato sul bus

Panico ieri intorno alle 18:00 a Reggio Emilia sulla linea 5 del bus Seta. Un uomo di 41 anni è stato aggredito e ferito a coltellate. A dare l’allarme il conducente che, sentendo le urla dei passeggeri, ha fermato il mezzo lungo viale Piave, proprio davanti alla Questura, ed ha chiamato Polizia e soccorsi sanitari. Insieme ai passeggeri sono scesi anche i due presunti aggressori. Il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova in condizioni giudicate gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la scientifica.