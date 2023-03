La ceramica protagonista di due roadshow per architetti il 21 e 23 marzo in Germania

Con l’obiettivo di creare nuovi contatti e networking tra le aziende ceramiche italiane partecipanti e i progettisti tedeschi, Edi.Cer. Spa e ICE-Agenzia, in collaborazione con l’agenzia tedesca Heinze, organizzano due roadshows dal titolo Ceramics of Italy – Design & Sustainability: il primo si svolgerà il 21 marzo a Francoforte presso la Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter GmbH, mentre il secondo è in programma il giorno 23 marzo a Berlino presso VON GREIFSWALD GmbH.

Sotto l’egida del marchio istituzionale Ceramics of Italy, gli incontri intendono promuovere l’industria ceramica italiana e Cersaie e mirano ad essere un’occasione di incontro privilegiato fra il settore ceramico e gli operatori tedeschi del mondo della progettazione creando nuovi contatti ed informando i progettisti sulle novità del prodotto ceramico italiano e le applicazioni nelle più moderne soluzioni architettoniche. A riprova dell’efficacia di una formula di partecipazione assai gradita sia ai produttori italiani che agli architetti delle città estere, per ogni azienda è previsto uno spazio per l’esposizione dei propri campioni ceramici e materiale informativo.

Sono 20 le aziende ceramiche italiane presenti a questi due eventi: Atlas Concorde, Casalgrande Padana, Century, Ceramiche Keope, Ceramiche Supergres, Cerdomus, Coem, Fap, Florim Ceramiche, Gigacer, Gruppo Bardelli, Italgraniti, Marazzi, Mirage Granito Ceramico, Monocibec, Naxos, PanariaGroup, Rondine Gruppo Italcer, Simas e Tagina.

Accanto al momento di networking, cuore di ogni appuntamento sarà la parte seminariale: dopo il saluto introduttivo di Confindustria Ceramica – per illustrare i principali dati dell’industria ceramica italiana e di Cersaie, la più importante fiera internazionale del settore – e di ICE-Agenzia partner dell’iniziativa, è prevista la presenza di 2 keynote speakers che illustreranno progetti di architettura con ampio uso di ceramica: a questi due incontri parteciperanno infatti Manuel Herz (Manuel Herz Architekten), già ospite di Cersaie 2022 nell’ambito del programma culturale “costruire, abitare, pensare” e Much Untertrifaller (Dietrich | Untertrifaller Architekten), i quali porteranno all’attenzione dei presenti alcuni case studies e le loro esperienze di architettura con la ceramica.