Inrete: tecnici al lavoro a Vignola per potenziare i collegamenti elettrici di ospedale, mercato e centro storico

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, lunedì avvieranno alcuni lavori per il potenziamento della rete elettrica in media tensione che serve il Comune di Vignola.

Si tratta di lavori strategici per la città, dato che grazie ad essi migliorerà la distribuzione elettrica ad una parte del centro storico e all’ospedale. Inoltre, grazie agli interventi in programma, sarà possibile garantire una maggiore potenzia disponibile all’area dell’ex mercato, e dunque migliorare l’infrastrutturazione della zona per tutte le future manifestazioni lì ospitate.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sarà necessario prevedere alcune modifiche alla viabilità. In particolare, da lunedì mattina al pomeriggio di mercoledì l’incrocio tra via Bellucci e via Plessi sarà in parte non transitabile. Sarà comunque prevista una viabilità alternativa, secondo la quale le macchine in arrivo lungo via Bellucci dall’incrocio con via Mazzini saranno indirizzate a destra su quest’ultima; quelle in arrivo dall’altro lato di via Bellucci potranno invece svoltare all’incrocio con via Plessi. Le auto proventi da via Plessi, infine, potranno proseguire diritto o svoltare a destra, ma non svoltare a sinistra.