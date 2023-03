Incendio di un quadro elettrico in una palazzina a Bologna

Intorno alle 15.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Bologna, in Via Ernesto Masi, per l’incendio di un quadro elettrico al piano interrato di una palazzina. Sul posto le squadre dei pompieri hanno provveduto ad estinguere l’incendio.

A scopo precauzionale sono stati evacuati quasi tutti gli occupanti dei piani superiori, in quanto il fumo aveva invaso il vano scala. L’erogazione della corrente elettrica è stata interrotta per motivi di sicurezza. Sul posto anche i tecnici di Enel per il ripristino temporaneo dell’alimentazione elettrica.