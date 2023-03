I sindacati dei medici in merito alla riapertura dei Pronto Soccorso di Scandiano e Correggio

“In merito all’imminente riapertura dei Pronto Soccorso di Scandiano e Correggio (i quali per dovere di informazione devono essere definiti come Punti di Primo Intervento), pur comprendendo le richieste della cittadinanza e l’impegno dell’Azienda nel tentativo di garantire livelli qualitativi minimi del servizio, le organizzazioni sindacali sono contrarie e critiche verso questa decisione”.

“Riteniamo infatti – spiega una nota – che permangano fattori ineliminabili che mettono a repentaglio la sicurezza dei pazienti e anche degli operatori sanitari, oltretutto a fronte di un ingente impiego di risorse economiche in un momento di estrema carenza per tutto il SSN che minaccia la sussistenza di servizi essenziali. Tale momento deve imporre una profonda riflessione da parte della politica in direzione di un confronto fattivo con le Aziende sanitarie (e con le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei professionisti).

Un confronto che sia improntato ai reali bisogni di salute dei cittadini e che porti a scelte condivise e razionali con un rapporto costo-beneficio favorevole e non a decisioni unilaterali imposte dalla logica di ricerca dei consensi che scaveranno un buco ancora più profondo nella Sanità senza produrre salute”.

Le OO.SS

ANAAO-Assomed, Cristian Rapicetta

ANPO Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, Andrea Frassoldati

AAROI – EMAC, Valeria Poci

CIMO FEDERAZIONE MEDICI, Roberto Marigo

FASSID, Francesca Danesi- Andrea Parmiggiani, Carmela Curinga

FVM Federazione Veterinari e Medici, Sandro Venturelli

FP CGIL- Medici, Annalisa Gallina- Claudio Lelli – Gaetano Merlino

FP CISL Medici, Annalisa Pilia- Gennaro Ferrara

UILFPL Medici, Danese Franco- Federica Zappia