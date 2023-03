Gli IAT della provincia in visita a Sassuolo

Martedì scorso, 14 marzo, i sassolesi che erano in centro hanno visto girare un gruppo di turisti “fuori stagione”. In realtà, si trattava di un educational tour per gli addetti degli uffici turistici della rete IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) della Provincia di Modena a cui aderisce anche l’ufficio di informazione turistica del Comune di Sassuolo.

Si tratta di un progetto di condivisione delle principali esperienze turistiche provinciali promosso dal Comune di Modena. Il gruppo era accompagnato da Francesca Soffici, coordinatrice di IAT Modena e il pomeriggio sassolese è stato organizzato da Francesca Boni, del Servizio turistico del Comune di Sassuolo, con l’obiettivo di trasmettere ai colleghi un’immagine unitaria e accogliente del nostro territorio e integrata nell’offerta turistica provinciale.

Il gruppo di operatori è stato accolto dall’Assessore al Turismo Massimo Malagoli e, in seguito, è stato accompagnato dallo storico dell’arte Luca Silingardi ad una visita del Palazzo Ducale che è stato aperto appositamente grazie alla disponibilità delle Gallerie Estensi.

Il tour è proseguito in Paggeria Arte & Turismo in Piazzale della Rosa, alla Peschiera ducale e infine in Piazza Garibaldi, dove Gabriella Gibertini ha esposto agli ospiti i servizi offerti da Terme della Salvarola. La giornata si è conclusa alla bottega storica Drogheria Roteglia, con una piccola degustazione di prodotti tipici sassolesi.