Due feriti in un violento scontro tra auto a Calerno di Sant’Ilario d’Enza

Un incidente stradale si è verificato verso le 7.30 di oggi in località Calerno di Sant’Ilario d’Enza. Un una Peugeot 208 condotta da una 23enne di Campegine e una Mazda CX 30 condotta da un 25enne di Sant’Ilario d’Enza si sono scontrate fronto-lateralmente all’altezza dell’intersezione stradale tra le vie Monsignor Romero e Ferrais.

A seguito del violento impatto, l’autovettura Mazda andava a finire contro un’altra autovettura, una Porsche che si trovava ferma. I due conducenti delle autovetture coinvolte hanno riportato lesioni per cui, soccorsi dai sanitari inviati dal 118, sono stati condotti presso il nosocomio di Montecchio Emilia: entrambi non sono in gravi condizioni. Le esatte cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia, che sono intervenuti per i rilievi di legge.