Castiglione dei Pepoli: le proposte dei giovani per tutta la comunità

Pensare ai propri comuni alla portata di tutti e tutte in particolar modo dei più piccoli. A questo sta lavorando il sindaco dei ragazzi di Castiglione dei Pepoli, Alessio Fabbri (della quinta primaria di Lagaro) assieme alla “sua” squadra, ad iniziare dalla vicesindaca Alisea Mungai (della quinta di Castiglione dei Pepoli). Fabbri e Mungai e gli altri componenti del Consiglio comunale: 24 consiglieri e consigliere con prevalenza di queste ultime.

Dopo l’elezione e la proclamazione, avvenuta il 4 marzo, i giovanissimi politici del comune dell’Appennino bolognese non hanno perso tempo, infatti, stanno lavorando a progetti da presentare all’Amministrazione. Progetti che riguardano sia la scuola che la vita nei paesi. Un lavoro seguito da una educatrice Alba Mangone che farà da raccordo tra i ragazzi e l’Amministrazione.

Dopo la prima uscita ufficiale avvenuta il 6 marzo, per la Giornata dei Giusti, altre ne seguiranno ad iniziare dal 25 aprile.

Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha dichiarato: “avere un sindaco e un consiglio “paralleli” è molto stimolante sia per i ragazzi che per noi. ho visto in loro tanta determinazione e senso di responsabilità e penso possano essere da esempio a tanti. prendersi cura della propria comunità è una cosa meravigliosa e imparare a farlo fin dai banchi di scuola credo sia la strada giusta per diventare cittadini attivi. i ragazzi non sono il futuro della comunità, sono il presente”.