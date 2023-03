Arrestato dai Carabinieri per furto su autovetture

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un servizio di prevenzione e contrasto ai furti su autovetture in sosta e in danno di esercizi commerciali, sono intervenuti in Strada Morane, nel parcheggio antistante un supermercato, dove era stata segnalata la presenza di una persona che, a bordo di una bicicletta, si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni veicoli parcheggiati.

Il tempestivo intervento ha consentito ai Carabinieri di sorprendere una persona, un uomo 45enne, il quale poco prima aveva forzato due autovetture, impossessandosi del denaro contenuto nel portaoggetti di uno dei veicoli.

Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo, in passato tratto in arresto per altro analogo reato, era già destinato agli arresti domiciliari in un comune della Sardegna. Il 45enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.