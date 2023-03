Rifiuti, San Martino in Rio si prepara alla tariffa puntuale

Il Comune di San Martino in Rio, a seguito all’approvazione del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, ha da tempo avviato un percorso che, gradualmente, ha portato oltre 8.000 abitanti a praticare la raccolta “porta a porta”. Parimenti è stato attivato il sistema premiante al Centro di Raccolta e sono stati posizionati 3 contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti.

Grazie all’impegno di tutti, il dato di raccolta differenziata continua a migliorare e, attualmente, si attesta circa all’ 80% con una forte riduzione della quantità di rifiuti differenziati prodotti. L’obiettivo di adesso è andare oltre, verso percentuali ancora maggiori, ed uno degli strumenti per riciclare il più possibile e ridurre ancora di più i rifiuti da avviare a smaltimento è la Tariffazione Puntuale, che il Comune di San Martino in Rio ha recentemente approvato entri in funzione dal 1° gennaio 2024.

In vista di questo cambiamento, a partire dal 27 marzo 2023, tutte le famiglie e le imprese di San Martino in Rio riceveranno la visita degli Informatori Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo.

Gli Informatori consegneranno le nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuna dotata di microchip, e del rifiuto organico (per le famiglie che ne sono sprovviste); informeranno sulle buone pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti; consegneranno materiale informativo aggiornato (manuale della raccolta, rifiutologo, calendario di raccolta, ecc.); sostituiranno eventuali contenitori danneggiati, consegneranno i sacchi da utilizzare per la raccolta del Giroverde e i sacchetti per la raccolta dell’organico.

Gli utenti che non saranno stati rintracciati dagli Informatori Iren, e che avranno quindi ricevuto apposito invito, potranno recarsi al Punto Ambiente, collocato presso il Comune di San Martino in Rio – Ufficio Assistenza in via Roberti, 1 dal 10 al 29 aprile. Al Punto Ambiente si potranno inoltre richiedere informazioni e chiarimenti. Gli orari di apertura del Punto Ambiente saranno il Martedì dalle 14.00 alle 19.00; il Venerdì e il Sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Il Comune di San Martino in Rio ha inoltre programmato due incontri pubblici per illustrare in modo approfondito le novità del nuovo servizio. Gli incontri si terranno martedì 21 marzo presso la Sala D’Aragona della Rocca Estense in C.so Umberto I°, 22 alle ore 19 ed alle ore 21.

Per informazioni, richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 969696, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it