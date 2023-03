Porta a porta, Caselli: “Hera ragioni sul servizio»”

Continua a far discutere il porta a porta introdotto da Hera sul territorio sassolese. Tre i quartieri – Parco, zona Musicisti, San Michele – stanno facendo da ‘apripista’ al nuovo sistema in attesa che altre zone vengano sottoposte al nuovo ‘regime’ ma le perplessità, sui social e non solo, si sprecano.

Tra queste, anche quelle dell’ex Sindaco Luca Caselli, oggi presidente del consiglio comunale. «Ogni cambiamento – scrive Caselli – necessita di essere metabolizzato e provoca sempre disagi. Questa cosa della raccolta porta a porta, però, continua a lasciarmi molte perplessità. Non è concepibile girare per le città e vedere ovunque sacchi del pattume fuori da portoni e cancelli. Hera – conclude l’ex primo cittadino – dovrebbe sospendere un attimo la fase di transizione e ragionare su come gestire questo nuovo servizio».