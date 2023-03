Ausl Reggio Emilia, il dottor Fabozzi è il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia a indirizzo oncologico

Il dottor Massimiliano Fabozzi, nuovo Direttore della Chirurgia Generale a indirizzo oncologico, ha preso servizio dal 1° Marzo 2023.

Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica e specializzazione in Chirurgia Vascolare, il dottor Fabozzi ha un dottorato di Ricerca in Scienze Chirurgiche e Tecnologie Diagnostico-Terapeutiche Avanzate con indirizzo in “Tecnologie Terapeutiche in Chirurgia Oncologica”. Ha compiuto la formazione chirurgica all’estero nel Centro di Chirurgia generale, laparoscopica, bariatrica e trapianti di fegato di Nizza (Francia) perfezionandosi con oltre 20 master e corsi di formazione di rilevanza nazionale e internazionale e due attestati di formazione manageriale. Dal 1° luglio 2018 fino al 28 febbraio scorso è stato direttore di struttura complessa presso la Unità Operativa di Chirurgia generale a indirizzo oncologico del Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” – Pagani- Asl Salerno. Dal 1° marzo è direttore della Chirurgia Generale a indirizzo oncologico a Reggio Emilia.

Ha effettuato come 1° Operatore, oltre 3mila interventi di elevata complessità, in elezione e in urgenza (si includono interventi di Chirurgia Oncologica e non, Gastrica, Colorettale, dell’Obesità, delle Ernie di parete, Chirurgia Laparoscopica Avanzata e Robotica); vanta 84 pubblicazioni scientifiche edite a stampa nazionali e internazionali; è CoAutore di sei libri di chirurgia di rilevanza Internazionale (di cui 2 in lingua Inglese, 1 in lingua Spagnola). Il dottor Fabozzi ha vinto due premi (per miglior lavoro scientifico) a congressi nazionali e internazionali e una menzione per la pubblicazione più citata in Letteratura Scientifica nel 2010 per la chirurgia oncologica del colon (Fonte:www.surgonc-articles.com). E’ editorial board member delle Riviste Scientifiche Internazionali (Americane e Cinesi): World Journal of Gastroenterology; World Journal of Gastrointestinal Endoscopy; International Journal of Translational Medicine.

Docente nella rete formativa della scuola di specializzazione di Chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Salerno dal 2019 al 2023; docente dal 2004 al 2009 della scuola Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiana) di Chirurgia dell’obesità e dal 2022 a oggi della scuola Acoi di Chirurgia colorettale e di Chirurgia laparoscopica; docente dal 2016 al 2018 della scuola Sic (Società italiana di chirurgia) di Chirurgia laparoscopica; docente dal gennaio 2018 della Sic academy di Chirurgia laparoscopica colorettale e in oltre 30 corsi di chirurgia nazionali e internazionali (Strasburgo, Parigi, Atene, Napoli, Piacenza, Roma, Aosta, ecc.). Il professionista è stato relatore a oltre 100 congressi nazionali e internazionali (Grecia, Francia, Germania, Svizzera, ecc.) e organizzatore di oltre 30 corsi di chirurgia e congressi scientifici (in qualità di segretario generale, responsabile scientifico o di membro della segreteria scientifica).

Al Neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.