Nazionali Spartan Fight: i Guerrieri del Tiepido tutti sul podio

Domenica scorsa, a Roncade in provincia di Treviso, la XFC ha organizzato i Campionati Nazionali Spartan Fight, valevoli per la conquista della cintura nazionale. Per il team modenese dei Guerrieri del Tiepido si sono portati al vertice Luca Malferrari, 47 anni di Serramazzoni, che ha vinto nella Boxe e si è piazzato secondo nella K1; bottino pieno invece per Melissa Guadagno, 13 anni di Maranello, che ha conquistato l’oro in due diverse categorie di peso della Boxe e la cintura nazionale nella Kickboxing.

Gli altri atleti in gara che hanno scalato la piramide delle eliminatorie e sono arrivati in finale portando a casa l’argento, sono: Mattia Ponzoni di Modena, Stefan Diaconu di Vignola, Youssef Ezzanfari e Adam Berdaouz di Spilamberto, Ishu Sing di Carpi.

La concorrenza era di alto livello. Arrivare a podio in manifestazioni con diverse centinaia di atleti, è stato per questi ragazzi e per il Coach Cristian Guadagno, un pregiato risultato che premia la costanza e la determinazione che questi giovani mettono nel loro allenamento.

Le competizioni in calendario sono tante e i Guerrieri del Tiepido sono pronti per accogliere nuove leve nel centro sportivo a Portile di Modena presso la Polisportiva Union81.