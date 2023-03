“Il Mare a cavallo”, sabato e domenica al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

Esistono diversi modi di approcciarsi artisticamente a un evento storico, ormai considerato di patrimonio pubblico e condiviso. Da un lato, chi maneggia una materia tanto preziosa e ingombrante ne avverte il peso, taltolta schiacciante, che spinge verso una resa oggettiva e fedele, persino letterale, di ogni parola pronunciata, di ogni gesto speso. Dall’altro, l’esigenza imprescindibile dell’arte che langue nel mero esercizio di riproduzione del reale che vive solo nella rilettura e interpretazione dello stesso, alla ricerca di nuovi e fecondi (s)punti di vista sul noto.

Al crocevia tra queste tendenze apparentemente inconciliabili si posiziona Il mare a cavallo, spettacolo prodotto da Tedacà in collaborazione con Casa degli alfieri/ToTo, che sarà in scena al Teatro Piccolo Orologio di via Massenet, sabato 18 marzo alle ore 21 e domenica 19 marzo alle ore 17.

Info e prenotazioni

Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò

Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.