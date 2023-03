Quattro incontri sull’affido familiare proposti dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia

Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia organizza un percorso informativo-formativo sull’affido familiare, indirizzato a coppie o singoli che intendono avvicinarsi a questa forma di accoglienza. Quattro gli incontri previsti, tutti dalle 8 alle 20 nella sede del Centro per le famiglie in via Fogliani 7 ex palazzina Lodesani) a Scandiano giovedì 13 e giovedì 27 aprile, mercoledì 10 e giovedì 25 maggio.

Per informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie (telefono 0522-985903, email: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).