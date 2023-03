La pièce teatrale “Confine” in scena al Teatro San Carlo di Modena

Sabato 18 Marzo, alle ore 20.00, presso il Teatro San Carlo, in via San Carlo 5 – Modena, va in scena la pièce teatrale “Confine“, drammaturgia di Ester Russo, presidente sezione penale del tribunale di Modena, con la regia di Tony Contartese, direttore artistico teatro STED Modena.

L’evento, organizzato dal Collegio San Carlo in collaborazione con Radio FSC-Unimore e STED Modena, nasce dalla necessità di onorare e mantenere viva anche nei giovani la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la cui tragica vicenda, oggi come trent’anni fa, non smette di coinvolgere e sconvolgere le nostre coscienze.

La pièce teatrale racconta la vicenda di Falcone e Borsellino attraverso una drammaturgia intensa ed emozionante, che coinvolgerà il pubblico in un viaggio attraverso i loro pensieri e le loro azioni.

La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: Fondazione Collegio San Carlo – via San Carlo 5 – 41121 Modena Tel. 059421200 – Email: tutorcollegio@fondazionesancarlo.it – Sito web: www.fondazionesancarlo.it