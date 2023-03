Cantiere per il nuovo edificio materno-Infantile: da mercoledì 15 marzo novità nell’accesso carraio al PS

Proseguono al Policlinico i lavori per la realizzazione del nuovo edificio per il Dipartimento Materno – Infantile di cinque piani collegato all’ospedale. Per consentire l’inizio della nuova fase del cantiere, da mercoledì 15 marzo 2023 si ripristinerà il doppio senso di marcia nel percorso dall’ingresso da via Campi verso la rampa del PS, utilizzato dalle ambulanze e dagli accessi in camera calda per persone con difficoltà motorie. Conseguentemente verrà dismesso il percorso pedonale, delimitato dalla barriera di New Jersey, attivato nell’agosto 2022 come percorso alternativo.

Rimane attivo il percorso pedonale temporaneo – realizzato nell’agosto scorso – d’ingresso al pronto Soccorso Generale e Pediatrico, che conduce, tramite una scala interna, al Pronto Soccorso Generale o tramite ascensore di accesso all’Accettazione pediatrica. Sono imminenti i lavori di realizzazione del nuovo ingresso al pronto Soccorso, che sarà costituito da due elevatori e da una scala interna dedicati.

Il paziente disabile deve accedere con l’automobile direttamente alla Camera Calda del Pronto Soccorso tramite la rampa carraia dove sono presenti anche alcuni parcheggi dedicati ai disabili. Gli accompagnatori di pazienti con difficoltà di deambulazione possono utilizzare sempre la rampa di accesso alla camera calda, liberando la camera calda il prima possibile, posteggiando nel parcheggio collocato ai piedi della struttura. Nel caso, comunque, un paziente con difficoltà di deambulazione utilizzi il nuovo percorso pedonale, potrà usufruire dell’ascensore di accesso all’Accettazione Pediatrica.