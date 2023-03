Bologna, museo dei bambini e delle bambine: nominato il comitato scientifico per lo sviluppo e la definizione del progetto

La Giunta ha approvato la delibera con cui individua i componenti del comitato scientifico che avrà il compito, nei prossimi anni, di accompagnare il processo di definizione del concetto educativo e museale e della sua declinazione all’interno del Museo dei bambini e delle bambine che sorgerà al Pilastro.

Le componenti del comitato sono state individuate in ragione del loro curriculum professionale e delle competenze in materia e sono:

Cristina Francucci, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (presidente del comitato)

Antonella Agnoli, esperta progettista di spazi culturali

Silvia Demozzi, dottoressa di ricerca in Pedagogia e professoressa associata in Pedagogia generale, sociale e Filosofia dell’educazione nel Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna

Veronica Ceruti, capo Area Educazione, istruzione e nuove generazioni e direttrice settore Biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna

Eva Degl’Innocenti, direttrice settore Musei civici del Comune di Bologna

Il comitato rimarrà in carica fino al termine del mandato amministrativo e per le componenti non sono previsti compensi a nessun titolo.

La proposta per il nuovo centro culturale dedicato all’educazione, alla cultura, alla conoscenza e al gioco è stata selezionata attraverso un concorso internazionale di progettazione. Ad aggiudicarsi il concorso è stato il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aut Aut Architettura, con sede a Roma, che approfondirà la proposta architettonica confrontandosi anche con il Comitato scientifico.