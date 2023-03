Auto a fuoco dopo lo schianto a Scandiano: morto un uomo

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 5, in via Molinazza nella frazione Fellegara di Scandiano. Secondo una prima ricostruzione ancora all’esatto vaglio dei carabinieri che hanno proceduto ai rilievi di legge, l’auto, una Fiat Tipo condotta dall’uomo, percorreva via Molinazza con direzione Scandiano quando, per cause in corso d’accertamento, fuoriusciva dalla sede stradale impattando violentemente contro un albero posto ai lati della carreggiata.

Nello schianto, molto violento, l’auto andava a fuoco rimanendo completamente distrutta. Nulla da fare per il conducente, deceduto all’interno. Sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della tenenza di Scandiano – sul posto assieme ai vigili del fuoco di Reggio Emilia e ai sanitari inviati dal 118 – l’esatta dinamica del sinistro. La salma è stata posta a disposizione dei familiari, rintracciati qualche ora più tardi dopo l’identificazione della vittima.