Trovato morto a letto, i carabinieri cercano chi ha trascorso le ultime ore con il 41enne

Mentre sul corpo viene eseguita l’autopsia, proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro Gozzoli, il 41enne consulente del lavoro originario di Bazzano in provincia di Bologna, trovato morto nel suo appartamento in via Bassa Paolucci a Casinalbo di Formigine, venerdì scorso.

L’uomo, che da ore non rispondeva al telefono, è stato trovato privo di vita nel suo letto, legato. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un gioco erotico finito in tragedia. I carabinieri stanno setacciando i tabulati telefonici e i contatti più recenti della vittima e, soprattutto, cercano la persona che ha trascorso le ultime ore con Gozzoli.