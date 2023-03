Torna al Teatro Duse di Bologna ‘Slava’s Snowshow’ lo spettacolo cult di Slava Polunin

Conto alla rovescia per l’attesissimo ritorno al Teatro Duse di Bologna di ‘Slava’s Snowshow’, il leggendario spettacolo creato e messo in scena da Slava Polunin, universalmente noto come il ‘miglior clown del mondo’. Lo show evento, che celebra 30 anni dal debutto avvenuto nel 1993 a Londra, è in cartellone dal 15 al 19 marzo 2023, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 21, sabato e domenica in doppia replica alle ore 16 e alle ore 20.

Poetico, universale e senza tempo, Slava’s Snowshow continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità ed età, trasportando gli adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico dell’infanzia. Sogni, speranze, desideri, nostalgie, mancanze e disillusioni si mescolano in questo spettacolo che travalica i generi e sfugge a qualsiasi definizione. Lo Snowshow è così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertente e tenero, talvolta venato di malinconia. Da tre decenni è un’esperienza incredibile, inattesa e indimenticabile per il pubblico che torna ogni volta a rivederlo e a riviverlo, come una cerimonia o un rituale magico.

Biglietti da 18 a 42 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket