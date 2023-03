Nella notte incendio coinvolge due capannoni agricoli a San Benedetto Val di Sambro

Squadre dei Vigili del fuoco, la scorsa notte sono intervenute in località San Benedetto Val di Sambro per un incendio. Sul posto le squadre hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano coinvolto due capanni agricoli e minacciavano due bomboloni di GPL. L’azione delle squadre dei pompieri ha impedito inoltre che l’incendio si propagasse nella zona montana alle spalle dei capanni. Non si segnalano feriti. Sul posto anche Carabinieri.