Mirandola: posticipato ad aprile “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”

Per cause impreviste non dipendenti dall’organizzazione lo spettacolo di prosa “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio” di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi diretto da Nicola Borghesi e interpretato da Lodo Guenzi, previsto in cartellone mercoledì prossimo 15 marzo all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola nell’ambito della stagione 2022/2023 curata da ATER Fondazione, è stato posticipato a martedì 11 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di ATER Fondazione e la pagina Fb dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola.