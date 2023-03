Chiusure notturne su D14 Diramazione per Ravenna e sulla A13 Bologna-Padova

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno chiuse le stazioni di Bagnacavallo e di Lugo Cotignola, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e Ravenna, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 marzo, con orario 22.00-6.00, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

per la chiusura di Bagnacavallo: Fornace Zarattini o Lugo Cotignola;

per la chiusura di Lugo Cotignola: Bagnacavallo.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al ponte Adige, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuso, non sarà raggiungibile.

Si ricorda che, per consentire attività previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, la stazione di Rovigo rimarrà chiusa fino al 15 maggio in entrata verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica e SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.