Zapi dona un elettrobisturi alla Chirurgia Oncologica del CORE

Questa mattina al Core – Centro Oncologico ed Ematologico è stata formalizzata da Zapi la donazione di un elettrobisturi di ultima generazione del valore di 20.000 euro.

L’elettrobisturi è un’apparecchiatura utilizzata in ambito chirurgico per incidere e coagulare tessuti e vasi ed è alimentata da correnti ad alta frequenza opportunamente modulate.

Lo strumento completa la dotazione utile alla prossima riapertura di sale operatorie del comparto chirurgico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e vedrà fra i suoi utilizzatori, in particolare, i professionisti della Chirurgia a Indirizzo Oncologico.

A ricevere l’Ing. Giannino Zanichelli, Presidente e fondatore di Zapi e di tutto il gruppo ZAPI GROUP, erano il Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Giorgio Mazzi e il Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Oncologica Massimiliano Fabozzi.

L’Ing. Giannino Zanichelli ha dichiarato: “La donazione di quest’anno si aggiunge ad un percorso di solidarietà che Zapi ha in essere con l’azienda sanitaria da vari anni. È un gesto sentito da tutti i dipendenti di Zapi perché fa parte dei nostri valori aziendali. Con la donazione dell’elettrobisturi, vogliamo omaggiare e celebrare il sostegno che riceviamo dagli operatori e dalla sanità pubblica nel momento del bisogno. Speriamo che questo nuovo strumento possa affiancarvi nel vostro lavoro e aiutarvi a mantenere le realtà del Core e del Santa Maria Nuova, un fiore all’occhiello del territorio.”

“Un doveroso ringraziamento all’ing. Zanichelli, a Zapi Spa e al gruppo per i tanti contributi al patrimonio tecnologico con strumenti innovativi, preziosi per i nostri professionisti nell’impegno di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza ai pazienti” ha commentato Giorgio Mazzi “La vicinanza del mondo imprenditoriale e della società civile alla Sanità della nostra provincia costituisce un privilegio per tutti noi e un’esortazione a proseguire nel percorso di crescita”.

Fondata alla metà degli anni ’70, Zapi Spa è parte di ZAPI GROUP ed è la prima azienda del gruppo. Ubicata a Poviglio (Re), Zapi Spa è leader nel controllo del movimento per veicoli a batteria e ibridi ed è specializzata in azionamenti di potenza (inverter) per il segmento delle macchine elettriche AC. Zapi è una realtà che promuove cambiamento e innovazione guardando a un futuro completamente elettrico, con attenzione alla tutela dell’ambiente.